В Пскове прошел гастрофестиваль «Моя еда»

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Гастрономический фестиваль «Моя еда» прошел в Пскове на площадке парка Строителей. С полудня и до самого вечера гости фестиваля участвовали в мастер-классах, дегустировали блюда и смотрели концерт, сообщает корреспондент«Комсомольской правды в Пскове».

На главной сцене известные псковские шеф-повара приготовили несколько знаменитых блюд: хумус, чебуреки, хинкал, форшмак, холодник, долму, кыстыбай, колдуны с мясом, сыр. После приготовления, зрители могли отведать ещё горячие блюда от мастеров.

На футкорте можно было приобрести сыр, мясо, украшения, сувениры и одежду местного производства.

В палатках около сцены проходили бесплатные мастер-классы, где вооружившись перчатками и передником, можно было всей семьей приготовить бишбармак, чебуреки и питу с хумусом. О процессе приготовления блюд и секретах кулинарии рассказывали профессиональные повара.

После приготовления блюд можно было расположиться у музыкальной сцены. Там перед гостями фестиваля выступил казачий ансамбль «Златница», театр хореографических миниатюр «Молчаливые», театр танца «Русские узоры», танцевальный коллектив «Псковские кружева», ансамбль «Ивушки», ансамбль «Лада», «Аллегория», Тигран Багдасарян, Екатерина Стенова, ансамбль «Солнышко».

Юных кулинаров на празднике живота развлекали «Играми нашего двора». Дети водили хороводы и ручейки.