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НовостиОбщество27 мая 2023 19:19

Заморозки до -3 градусов ожидаются ночью в Псковской области

Источник:kp.ru

Псковская область прогнозируется ночные заморозки, температура воздуха упадёт ниже нуля. Об этом «Комсомольской правды в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с Западных и Юго-Западных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Осадков не прогнозируется. При этом, температура воздуха составит от -3 до 0 градусов. Днем ожидается от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление высокое.