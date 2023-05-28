Ночные заморозки в Пскове побили рекорд 1976 года

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В Пскове зафиксировали рекордно низкую суточную температуру в мае. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Синоптики отметили рекорд прошлой ночью, когда на Северо-Запад пришли заморозки.

«Отрицательные температуры до 1… 2 градусов наблюдались на территории Смоленской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также в Карелии, в Мурманской и Архангельской областях. Холоднее всего было в городе Холме Новгородской области: там ночной минимум составил 2,6 градуса», – сообщили в метеоцентре.

По данным специалистов, в Пскове также был зафиксирован абсолютный минимум. Столбик термометра показал –1,1 градус. Это на 0,6 градуса ниже, чем было в 1976 году. Спустя 47 лет прошедшая в Пскове ночь обновила суточный рекорд минимальной температуры воздуха.