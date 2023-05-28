Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 19:14

Владимир Путин поздравил 100-летнюю жительницу Струго-Красненского района с юбилеем

Источник:kp.ru
.

.

Жительница Струго-Красненского района, участвовавшая в Великой Отечественной войне Надежда Фёдорова 28 мая отметила 100-летний юбилей. С круглой датой долгожительницу поздравил президент РФ. Об этом сообщает газета «Струги».

Войну Надежда Фёдорова застала в госпитале 2-го Белорусского фронта. Вместе с ним она дошла до самого Берлина.

Неоднократно совершала подвиги и была награждена медалью «За боевые заслуги», а также орденом Жукова и другими наградами.

Поздравить с днём рождения Надежду Федорову приехали заместитель главы администрации района Наталья Стрижак и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Фёдорова. Они передали поздравления, цветы и подарки от президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы района Александра Волкова.

.

.