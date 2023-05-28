Владимир Путин поздравил 100-летнюю жительницу Струго-Красненского района с юбилеем

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Жительница Струго-Красненского района, участвовавшая в Великой Отечественной войне Надежда Фёдорова 28 мая отметила 100-летний юбилей. С круглой датой долгожительницу поздравил президент РФ. Об этом сообщает газета «Струги».

Войну Надежда Фёдорова застала в госпитале 2-го Белорусского фронта. Вместе с ним она дошла до самого Берлина.

Неоднократно совершала подвиги и была награждена медалью «За боевые заслуги», а также орденом Жукова и другими наградами.

Поздравить с днём рождения Надежду Федорову приехали заместитель главы администрации района Наталья Стрижак и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Фёдорова. Они передали поздравления, цветы и подарки от президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы района Александра Волкова.