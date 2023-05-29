29 мая воздух в Псковской области прогреется до +24 градусов

Фото из пресс-службы музей-заповедника Изборск

До +24 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области сегодня 29 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Несмотря на недавние рекордные для региона ночные заморозки, днем, по области, по-прежнему, тепло. Сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть западных и юго-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью по Псковской области установится температура от +4 до +9 градусов, а днем стоит ждать потепления, до +19...+24 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.