У памятника «Стражам границы» в Пскове состоялось мероприятие в честь Дня погранвойск

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Торжественное мероприятие в честь Дня пограничных войск и 105-й годовщины образования службы прошло у памятника стражам границы в сквере Пограничников в Пскове 28 мая. Об этом передаёт корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов службы поздравил замгубернатора Псковской области Игорь Шатурный. Сотрудникам управления вручили благодарственные грамоты.

«Вместе с нами проходили службу [пограничники] из всех республик. Сегодня мы отдаём дань уважения всем, кто защищал границы нашей Родины», — сказал председатель Собрания высшего офицерского состава Псковской области генерал-лейтенант Валентин Костенко.

В рамках мероприятия прошла церемония посвящения учащихся погранично-таможенного-правового лицея № 22 города Пскова в члены отряда «Юные друзья пограничников». Ребята получили знамя движения, а также береты с символикой погранслужбы.

Кроме того, участники мероприятия почтили память боевых товарищей минутой молчания, а также возложили к мемориалу цветы. После памятных мероприятий, собравшихся ждал праздничный концерт, угощение настоящей солдатской кашей и вкусным чаем, а также выступление пограничных собак. Четвероногие боевые товарищи продемонстрировали навыки захвата преступника, а также навыки послушания и чёткое исполнение команд.