Псковичей предупредили о начале ремонта на улице Труда с 31 мая

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В последний майский день на ремонт закроется улица Труда, на участке от улицы Текстильной до улицы Звёздной в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за проведения ремонтных работ на объекте движение транспорта от улицы Текстильной до улицы Звёздной при движении из центра города будет ограничено. Власти города отметили, что перекрывать проезжую часть будут по полосам попеременно.

В рамках ремонта подрядчик проведёт фрезерование изношенного покрытия, поверх которого будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Псковичам рекомендуют заранее продумать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.