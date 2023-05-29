Все призовые места на чемпионате по воздухоплаванию в Ленобласти заняли псковские пилоты

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Призовые места чемпионата по воздухоплаванию в Ленинградской области достались спортсменам из Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Напомним, соревнования проходили на территории Приозерского района Ленобласти. Обладателем Кубка губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту и чемпионом соревнований стал Андрей Чижов, серебро досталось Сергею Никитину, бронзу забрал псковский спортсмен Владимир Богданов.

Отметим, что за титул чемпионов сразились десять пилотов тепловых аэростатов. За пять дней участники выполнили 22 спортивных задания. В зачёт соревнований за «Кубок губернатора Ленинградской области» попали лишь 14 из них.