Более десятка мешков с жертвами незаконной охоты изъяли сотрудники полиции у псковича

Фото из пресс-службы прокуратуры Псковской области

В псковской полиции выявили факт транспортировки на автомобиле Toyota Camry предположительно продуктов незаконной охоты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Сотрудники ведомства на видео назвали количество конфискованного мяса: две туши лося, косуля и кабан. Мясо диких животных перевозилось в разделанном виде в пакетах, завернутых в брезент, в багажнике легкового автомобиля.

По данному факту прокуратурой города организована процессуальная проверка.