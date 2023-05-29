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НовостиОбщество29 мая 2023 8:51

Более десятка мешков с жертвами незаконной охоты изъяли сотрудники полиции у псковича

Источник:kp.ru
Фото из пресс-службы прокуратуры Псковской области

Фото из пресс-службы прокуратуры Псковской области

В псковской полиции выявили факт транспортировки на автомобиле Toyota Camry предположительно продуктов незаконной охоты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Сотрудники ведомства на видео назвали количество конфискованного мяса: две туши лося, косуля и кабан. Мясо диких животных перевозилось в разделанном виде в пакетах, завернутых в брезент, в багажнике легкового автомобиля.

По данному факту прокуратурой города организована процессуальная проверка.