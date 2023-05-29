Врач Псковского центра психиатрии и наркологии Анатолий Чечкин ушёл из жизни

Фото из Псковского центра психиатрии и наркологии

Врач, психиатр-нарколог Псковского центра психиатрии и наркологии Анатолий Чечкин, скончался 27 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в медицинском учреждении.

«За многолетний стаж он помог множеству людей, всегда был отзывчивым и чутким, неравнодушным к чужим проблемам, протягивал руку помощи нуждающимся и поддерживал не только словом, но и делом. Пользовался среди коллег и пациентов заслуженным авторитетом и уважением. Коллектив центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Чечкина», – отметили коллеги медицинского работника. Отпевание пройдёт 30 мая в 11:00 в церкви апостолов Петра и Павла в Пскове.

Отметим, Анатолий Чечкин окончил Пермский государственный медицинский университет имени Е. А. Вагнера. А в 1986 году приехал трудиться в наркологический диспансер Псковской области. С 1990 года Анатолий Чечкин стал заведующим наркологическим отделением, этой должности врач посвятил 30 лет. За отличную работу он получил почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ и грамотами диспансера.