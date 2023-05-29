Финишная прямая: как определяются победители акции «Губернаторский дневник» в 2023 году

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Акция «Губернаторский дневник» в Псковской области подходит к финишной прямой. На днях лучшие из лучших школьников региона отправятся на долгожданную встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. По многочисленным просьбам участников акции и их родителей, мы решили ещё раз рассказать, как определяются победители конкурса.

Прием бланков юбилейного сезона акции окончился 22 мая ровно в 23:59. Отметим, что бланки с оценками победителей прошлых лет не принимались, чтобы позволить новым ребятам познакомиться с главой региона. Все те, кто успел подать свою заявку вовремя, попали в список участников акции. И уже 23 мая редакция «Комсомольской правды в Пскове» начала подсчет результатов.

Школьников поделили на три возрастные категории: 2-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы. При таком распределении, к примеру, старшеклассники из 10 класса не будут соревноваться с младшими школьниками из 2 класса.

По итогам каждого из трёх сезонов: осень, зима и весна (весна включает два месяца – только март и апрель) будут выявлены победители.

Важно: в конкурсе не учитывается суммарное количество отличных оценок участников по предметам за весь год.

Всего в каждом сезоне выявляется по одному лидеру в каждой возрастной группе. Эти ребята и попадают в список из девяти победителей года.

При этом, список победителей может быть расширен. В том случае, если два и более ученика получили одинаковое количество оценок в сезоне, то число победителей увеличится. И все они становятся участниками итогового чаепития с губернатором в Правительстве Псковской области.