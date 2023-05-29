Авиарейс Нижний Новгород - Минск-Псков планируют запустить летом

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Авиарейс Нижний Новгород - Минск - Псков может быть запущен этим летом через Псковский международный аэропорт. Об этом сообщил генеральный директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов в «Псковском телеграме Online».

Авиакомпания Nord Wind ведёт разработку авиарейс, который свяжет Нижний Новгород, Минск и Псков. Соответственно, из Пскова можно будет добраться в Минск и в Поволожье. «Если все будет хорошо, то рейс будет запущен к середине лета», — уточнил Артём Тарасов.

Кроме того, по его прогнозам, в этом году псковский аэропорт преодолеет планку в 150 тысяч пассажиров. С начала текущего года каждый месяц через аэропорт «проходят» 12,5 тысяч пассажиров, это вдвое больше, чем годом ранее.

Также Артём Тарасов отметил, что в аэропорту продолжается модернизация. В скором времени начнется монтаж новых современных стоек регистрации на вылет с транспортными лентами для багажа.