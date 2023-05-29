Пешеходный переход на улице Советской Армии установили по просьбе псковичей

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

По просьбам жителей Пскова за железнодорожным переездом на улице Советской Армии оборудовали пешеходный переход. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В прошлом году при ремонте тротуаров сделали подходы к нему, а сейчас установили дорожные знаки и нанесли "зебру"», — объяснил Борис Елкин.

По словам глав города, частично эти работы выполнены в рамках контракта на обновление дорожной разметки на улицах Пскова. «Подрядчик наносит сплошные и пунктирные линии, продольные шумовые полосы, "вафельницы", дублирующие знаки, искусственные дорожные неровности, стоп-линии, пешеходные переходы», — объяснил Борис Елкин.

По его словам, в работе специалисты используют термопластик со светоотражающими элементами. «Работают вручную и с помощью специализированной техники. В контракт также входит демаркировка старого пластика», — уточнил глава города.