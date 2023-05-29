Как победить борщевик подручными средствами, объяснили псковские агрономы

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Борщевик Сосновского – наиболее злостный сорняк, который активно захватывает территории, а еще угрожает людям и животным из-за своей ядовитости. В 2023 году на борьбу с борщевиком в Псковском районе из областного бюджета выделят субсидию в сумме 3,3 миллиона рублей. Специально для «Комсомольской правды в Пскове» специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области рассказали, как можно бороться с борщевиком при помощи подручных средств.

В специализированных магазинах всегда есть агрохимия, предназначенная для борьбы с борщевиком. Но кроме нее, садоводы могут дополнительно усложнять сорнякам жизнь и не пускать сорные растения на свой участок.

- Конечно, проще всего бороться с юными растениями, потому что взрослый борщевик будет иметь настолько сильную и разветвленную корневую систему, что сможет восстанавливаться даже после срезки или после обработки ядохимикатами. Если вы выбираете именно обработку агрохимией, учитывайте рекомендации производителя. Распространенная ошибка садоводов в том, что они проводят обработку после дождя или перед ним, когда чистая влага смывает следы обработки и дает силы растению к восстановлению, - объясняет специалист.

Юные растения легче выкопать, чем уже взрослые. Поэтому, при первом появлении борщевика на участках, следует сразу же его выкопать. Используйте для работы с борщевиком перчатки, так как даже маленькое растение все же ядовито.

- Выкапывание и срезка действительно помогают. Больше того, при помощи частой срезки можно измотать сорняк, когда он слишком крупный и не поддается выкапыванию. Борщевик будет ослаблен и истощен из-за необходимости снова и снова отращивать листву и стебли. Так растение может погибнуть, – объясняют агрономы.

Срезка пригодится, чтобы не дать борщевику размножаться. Цветущие зонтики можно накрыть целлофановым пакетом, срезать и, например, сжечь. Следите, чтобы семена не распространились по участку. Обычные пакеты этому очень помогают. При этом нельзя отправлять борщевик в компостные кучи. Лучше всего дождаться, когда сорняк высохнет и сжечь его, чтобы не осталось никаких вероятностей к его размножению.

- Другим проверенным способом борьбы с сорняками будет использование агротекстиля или скошенной травы. Если на участке нет других полезных садоводу растений или газона, зараженную борщевиком часть земли накрывают плотным агротестилем или толстым слоем скошенной травы. Под ними сорняки будут преть, ослабнут из-за недостатка солнечного света и погибнут, - говорит а

гроном.