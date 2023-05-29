Псковичей приглашают на литературный вечер 2 июня

Псковичей и гостей города приглашают на литературно-художественный вечер, посвящённый празднованию Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей.

Мероприятие состоится 2 июня при участии псковских писателей и почётных гостей. Местом проведения вечера станет Псковская универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. Мероприятие начнётся в 17:00. Вход свободный.

Участниками вечера станут заслуженный работник культуры РФ и заслуженный деятель искусств Карелии Николай Мишуков, заслуженный артист России Виктор Яковлев, поэты и барды Пскова и другие гости праздника.

Организаторами мероприятия является Псковское региональное отделение Союза писателей России и Псковская универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.