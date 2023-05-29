Преподаватель из политехнического колледжа представит Псковскую область на конкурсе «Мастер года»

Фото из пресс-службы политехнического колледжа

Преподаватель Псковского политехнического колледжа Наталья Евдокимова примет участие в конкурсе «Мастер года». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В 2023 году на участие в конкурсе поступило 18 заявок от преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Финал соревнования будет проходить с 28 сентября по 02 октября в Туле. Псковскую область на конкурсе представит победитель регионального этапа Наталия Евдокимова.

Организатором конкурса выступает Министерство просвещения РФ, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования.