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НовостиОбщество29 мая 2023 12:25

Преподаватель из политехнического колледжа представит Псковскую область на конкурсе «Мастер года»

Источник:kp.ru
Фото из пресс-службы политехнического колледжа

Фото из пресс-службы политехнического колледжа

Преподаватель Псковского политехнического колледжа Наталья Евдокимова примет участие в конкурсе «Мастер года». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В 2023 году на участие в конкурсе поступило 18 заявок от преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Финал соревнования будет проходить с 28 сентября по 02 октября в Туле. Псковскую область на конкурсе представит победитель регионального этапа Наталия Евдокимова.

Организатором конкурса выступает Министерство просвещения РФ, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования.