Псковской области выделят около 1,8 миллиарда на строительство экотехнопарка

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Псковская область получит 1 миллиард 781 миллион 957, 2 тысячи рублей федеральной субсидии на строительство экотехнопарка в Палкинском районе. Такое распоряжение было подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Отметим, что псковский технопарк будет являться объектом, где обращения с твердыми коммунальными отходами будет проходить комплексно. Такой объектпоявится в регионе в рамках концессионного соглашения.

Добавим, что федеральные субсидии также будут распределены в Республику Дагестан и Республику Мордовия. Этим субъектам выделят свыше 1,7 миллиардов и свыше 1,2 миллиардов рублей соответственно.

Таким образом, на строительство предприятий по утилизации ТКО в трех субъектах России будет направлено более 4,7 миллиардов рублей. Проекты должны появится в регионах до 31 декабря следующего года.

Средства в регионы будут выделены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в 2023-2024 годах.