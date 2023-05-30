Псковичей предупредили о ночных заморозках в течение недели

.

Заморозки ночью прогнозируют в Псковской области на этой неделе. Об этом сообщает ПАИ.

Руководитель регионального гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что в Псковской области уже стартовал период вегетации, поэтому заморозки для растений являются очень опасны.

«31 мая, 4 июня ночные температуры могут опуститься до -2 градусов. Если говорить об общем температурном фоне, то в целом ночью это 0...+5, дневные температуры – +15...+20, +14...19, +16...+21», – рассказала метеоролог.

Тала Нещадимова также отметила, что в Псковской области обильных осадков не прогнозируется. Предварительно, дождь может пройти во второй половине дня 4 июня.

В связи с возможными заморозками псковичам советуют защитить свой урожай, укрыв его специальными материалами.