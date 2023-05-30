Небольшой дождь прогнозируют синоптики в Псковской области 30 мая

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Сегодня, 30 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность. Днем местами может пройти небольшой дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью в регионе существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем до +16...+21 градуса, ночью будет всего от 0 до +5 выше нуля.

В Пскове существенных осадков не ожидается, дневная температура достигнет отметки в +18...+20 градусов, ночью ожидается всего до +1...+3 градусов. В Великих Луках ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдёт небольшой дождь. Днем потеплеет до +19...+21 градуса, ночью будет прохладно, до +1...+3 градусов.

Напомним, в регионе прогнозируют ночные заморозки в течение недели.