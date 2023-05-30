Участок улицы Ветряной в Пскове закрыли на ремонт

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Сегодня, 30 мая, специалисты приступят к укладке асфальта на улице Ветряной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Ремонтные работы пройдут на участке от улицы Ипподромной до улицы Александра Невского. На объекте по время проведения работ будет приостановлено движение транспортных средств. Для объезда псковичам предлагается использовать улицы Александра Невского и Александра Матросова.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует заранее выбирать пути объезда. Кроме того, водителям стоит быть внимательнее и следить за требованиями установленных дорожных знаков.