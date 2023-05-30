Псковский фермерам напомнили о мерах профилактики АЧС

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Как обезопасить хозяйство от африканской чумы, рассказали владельцам личных подсобных хозяйств. Рекомендации по профилактике опасного заболевания дала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«Во-первых, мы говорим о том, что, если вы видите в каком-либо месте следы пребывания дикого кабана, ни в коем случае нельзя там косить траву», – отметила специалист и добавила, что пищевые отходы в корм свиньям следует тщательно проваривать.

«Ещё то, на что нужно обратить внимание, – это присутствие домашних животных. Мы любим, когда животные сопровождают нас в хлев, но они тоже могут стать источником передачи вируса», – акцентировала внимание Вера Баданина.

По словам специалиста, необходимо, чтобы в помещении не было даже насекомых. «Муха тоже может являться переносчиком – это доказанный факт», – подчеркнула Вера Баданина. Кроме того, по её словам, важно своевременно убирать территорию хлева от навоза.

«Скоро люди пойдут в лес <…>. Сапоги надо поменять на домашние, чтобы обезопаситься. Если вы за что-то боитесь, можно поставить ёмкость с водой и мыть сапоги там», – отметила Вера Баданина и добавила, что вода должна быть с дезинфицирующим средством.