Великие Луки приглашают гостей на праздник фонтанов 16 июня

Фото из Telegram-канала главы Великих Лук Николая Козловского

Летом, 16 июня, в Великих Луках состоится «Праздник Фонтанов». Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

« Приглашаю всех великолучан и гостей города посетить мероприятия, посвященные одной из главных достопримечательностей нашего города, цветные фонтаны», — написал глава Великих Лук.

Во время праздника гости узнают почему Великие Луки называют «столицей цветных фонтанов», а также смогут посетить многочисленные выставки, посмотреть выступления великолукских артистов и поучаствовать в викторинах и конкурсах.

Кроме того, «особенный колорит» мероприятию, по словам Николая Козловского, добавит проходящий в это время в городе чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

В празднике будут участвовать следующие фонтаны:

16:00-17:00 фонтан «Колос», площадь Ленина;

17:00-18:00 фонтан «Три поколения», плошадь Матросова;

18:00-19:00 фонтан «Венок славы», площадь Калинина;

18:00-19:00 фонтан «Каменный цветок», площадь Рокоссовского.

«Праздник фонтанов — это замечательная возможность полюбоваться красотою разноцветных каскадов воды, ощутить прохладу в жаркие летние дни и подарить друг другу заряд отличного настроения!» — добавил Николай Козловский.