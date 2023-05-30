15-летнюю школьницу разыскивают в Великих Луках

Фото поискового отряда «След»

В Великих Луках ведётся поиск девочки 2008-го года рождения. Об этом сообщает поисковый отряд «След» в соцсети «ВКонтакте».

Разыскивается Стабровская Полина, школьница ушла вчера около 11 часов утра с улицы Сибирцева. До настоящего времени её родные и близкие не знают ничего о её местонахождении.

Подросток была одета в серые спортивные штаны, черную кофту и бежевую толстовку с капюшоном. Ребёнок можно находиться в районе улиц Дружбы, Гоголя, Герцена.

Всем, что обладает какой-либо полезной информацией, звоните по телефонам: полиция 02, поисковый отряд «След» +79113767676.