В Заплюсье в квартире пенсионерки обвалился потолок

Фото из газеты «Плюсский край»

В Плюсском районе у пенсионерки в квартире обвалилось потолочное перекрытие. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Обрушение случилось в Заплюсье в доме №3 по улице Римского-Корсакова в квартире на втором этаже. Пожилая женщина чудом не пострадала. Она как раз успела покинуть комнату до того, как случился обвал.

Со слов хозяев квартиры, которые живут в доме с 1984 года, дом давно требует ремонта. На протяжении многих лет в квартире случались протечки крыши во время таяния снега. После весенних оттепелей деревянные конструкции отсыревали и гнили.

В частности, такой обвал в доме не считают чем-то удивительным. К тому же само здание построено ещё в 1957 году.

Власти муниципалитета уже ознакомились с ситуацией и готовы предложить варианты по решению проблемы.