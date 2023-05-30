Гадюка или уж: о незванном госте на дачном участке сообщил пскович

Фото автора поста Никиты Смирнова в группе «Инцидент Псков»

Житель Пскова обнаружил на своей даче черную змею и поделился фотоснимком гостьи в соцсетях. Автор опубликовал свою новость в в группе «Инцидент Псков».

«Сегодня прямо на дачу приползла змея ядовитая. Убирал сено, чуть не ударила в руку. Будьте бдительны», — подписал свое фото мужчина.

Несмотря на то, что пскович убеждён в ядовитости змеи, в комментариях под постом местные жители выдвинули разные гипотезы.

«Гадюка Никольского», — утверждает Роман Голяков с уверенностью знатока. Местная жительница Оксана Ятленко согласна с комментатором:«Не шутите! Это не уж!Гадюка Никольского. Ядовита!»

Однако, не все псковичи оказались так категоричны. «Это же ужик! В любом случае убивать не надо! Уползёт сама, обалдев от страха и ужаса при встрече с человеком!» — заверила в комментариях Елена.

С её мнением согласились ещё несколько человек. «Это господин уж отдыхает. На солнце греется. Не трогайте его. Берегите природу. Кроме человека никого ядовитее нет», — заключил Антон Лямин.

Напомним, ранее псковичам напомнили, как обезопасить себя от укуса змеи.