Врач-инфекционист назвала причину весеннего всплеска инфекционных заболеваний и простуд в Псковской области

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Температурные перепады в Псковской области стали причиной увеличения количества заболевших простудой и инфекциями среди жителей региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила кондидат медицинских наук, врач-инфекционист Елена Аверьянова.

«Нестабильная погода, безусловно, влияет на состояние здоровья очень многих людей, особенно имеющих хронические заболевания. Большие дневные и ночные температурные перепады - тоже значимая нагрузка на иммунную систему. Поэтому майское повышение инфекционной заболеваемости - следствие текущего весеннего подъема ротавирусной инфекции и результат неустойчивой погоды», – объяснила врач.

По словам Елены Аверьяновой, чаще всего на фоне вирусов обостряются хронические стрептококковые и стафилококковые инфекции ЛОР-органов, а в случае ротавируса – заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с синдром избыточного роста бактерий в кишечнике.

«Особенностью таких болезней является быстрое прогрессирование без адекватной терапии. Из-за этого очень актуально раннее противовирусное лечение ОРВИ, чтобы не допустить активации скрытых бактериальных инфекций», – заключила эксперт.