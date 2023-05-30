В Пскове открылся фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»

В Пскове открылся фонд «Защитникам Отечества»

Филиал государственного фонда поддержки участников спецоперации и их семей «Защитники Отечества» открыли в Пскове. Об этом сообщает ПАИ.

На открытии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава региона лично проконтролировал готовность учреждения к приёму военнослужащих и их родственников. Официально центр начнёт работу 1 июня. Напомним, фонд открылся в двухэтажном здании по адресу улица Толстого, дом 31а.

Подобные центры должны открыться во всех субъектах РФ по указу президента Владимира Путина. «У нас получилось это сделать даже раньше, чем в других регионах. С первых дней СВО мы открыли Центр помощи семьям. Для нас эта работа не новая. Мы её просто перестроили в новом формате», – поделился губернатор.