8-летний ребёнок погиб при пожаре в Дедовичах

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В посёлке Дедовичи во время пожара в частном доме погиб мальчик 2015 года рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Возгорание жилого дома произошло на улице Базарной. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 10:31, на место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты.

Источник возгорания находился в комнате ребенка. Помещение выгорело изнутри. По приезду спасателей, в комнате был обнаружен ребенок без признаков жизни.

Как стало известно «Комсомольской правде в Пскове» по своим источникам, мальчик в момент пожара был дома один. С самого утра у этой семьи был волнительный день – старший сын сдавал решающие экзамены. Поэтому, кроме 8-летнего мальчишки дома никого не находилось. О трагедии родители узнали за работой.

Предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим электропроводки в строении дома. На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.