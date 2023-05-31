В Великих Луках завершают реконструкцию станции очистки воды

В Великих Луках заканчивается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Работа на станции шла три года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». На данный момент готовность объекта к эксплуатация составляет 98 %.

«Основные строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом, завершены. Мощность модернизированной станции биохимической очистки воды от сероводорода – 24 тысячи кубометров в сутки. Завершается внутренняя и наружная отделка здания очистки, ведётся тестирование автоматизированной системы управления и диспетчеризации. В течение июня будет проведена пусконаладка технологического оборудования и благоустройство прилегающей территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале, что позволит обеспечить доступ к соответствующей нормативам питьевой воде для 4,2 тысячи жителей города Великие Луки», – подчеркнула замдиректора проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова.