В последний день весны в Пскове ожидается до +22 градусов

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Сегодня, 31 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. В Пскове существенных осадков не прогнозируется, дневная температура достигнет отметки в +22 градуса, однако ночью оижадается всего до +2 выше нуля. В Великих Луках будет немного прохладнее, всего до +21 градуса, ночью около +3 выше нуля.

Напомним, ранее метеоролог рассказала, когда что и ждать летнего тепла в Псковской области.