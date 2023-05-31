Уборкой города занялись осуждённые Великолукского исправительного центра

Фото из пресс-службы ведомства

Осуждённые к принудительным работам из Великолукского исправительного центра № 1 поучаствовали в уборке территории Великих Лук. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Порядок был наведён на проспекте Гагарина и на улице Новосокольнической. Мероприятие проходят в рамках весеннего месячника благоустройства города. Под контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы осуждённые очистили тротуары и обочины дорог, а также убрали мусор вдоль пешеходных переходов, проезжей части и выполнили некоторые другие работы.

На мероприятия по благоустройству Великих Лук граждане выходят в свободное от работы время. По словам сотрудников УФСИН они проявляют личную заинтересованность в таких работах.

Отметим, что благодаря сотрудничеству руководства ИЦ-1 с организацией «Спецавтохозяйство» осужденные могут выполнять работы в городе. Недавно стороны обсудили дальнейшие совместные проекты.