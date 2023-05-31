Письмо с фронта Великой Отечественной войны получил в дар Псковский музей-заповедник

Фото из пресс-службы Псковского музея-заповедника

Весточку с фронта в псковский музей принесла Любовь Чернышева, выполняя волю своей подруги. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Письмо было датировано 1941 годом и пришло из партизанского отряда. Весточка была написана для матери подруги, в нем говорилось о смерти мужа и отца.

Любовь Чернышева уточнила, что её подруга Светлана Павлова (Богданова) родилась в Пскове 7 июня 1941 года. Её отец Устин Михайлович Богданов был в партизанской отряде, однако в сентябре того же года его ранили, после чего он умер от заражения крови.

Письмо матери было написано рукой однополчанки Устина Богданова. Женщина сообщила, что солдат подорвался на мине во время выполнения боевого задание в тылу противника.

Бойца похоронили вместе с двумя партизанами в братской могиле. Автор письма завещала рассказать дочери Устина о том, что её отец «был партизаном Великой Отечественной войны и погиб в борьбе за нашу Родину». Кроме того, вместе с письмом в музей передали свидетельства о рождении супруги и дочери Устина Богданова и фотография его жены.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выразила благодарность дарительнице за трепетное отношение к просьбе подруги.

«Я убеждена, что за каждым документом и фотографией времён Великой Отечественной войны скрываются интересные истории и судьбы людей, которые своим трудом, ратным подвигом на полях сражений или в тылу ковали победу. И наш долг — помнить об этом, собирать свидетельства этих подвигов и доносить историческую правду до наших граждан», — отметила Светлана Мельникова.