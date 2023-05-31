Запрет на продажу спиртных напитков 1 июня действует в Псковской области

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Продажу алкогольной продукции запретят в Псковской области в День защиты детей, 1 июня. Такое постановление администрации региона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» принято 28 января 2015 года.

Отметим, что в рамках постановления запрет также будет распространяться в День молодёжи (27 июня), в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений и в День знаний (1 сентября).

Ранее сообщалось о проведении мастер-класса в День защиты детей на территории Псковского кремля.