1 июня юные псковичи смогут посетить мастер-класс от клуба исторической реконструкции

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В День защиты детей псковичи смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классе от клуба исторической реконструкции «Орден»! Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Администрации города.

С 14:00 до 18:00 реконструкторы развернут свой лагерь прямо на территории Довмонтова города в Псковском кремле.

Юные псковичи смогут посмотреть на состязания воинов, а также поучаствовать в битвах на спортивных мечах. Помимо этого, ребятам предлагается примерить на себя доспехи и сделать запоминающийся фотоснимки.