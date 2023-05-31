Псковский пункт пропуска «Куничина Гора» оборудуют средством принудительной остановки автомобилей

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Транспортная прокуратура обязала Росгранстрой оборудовать пункт пропуска «Куничина Гора» средством принудительной остановки транспортных средств. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, что пункт находится на российско-эстонской границе. «Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Куничина Гора" не оборудован системой принудительной остановки автотранспортных средств, вследствие чего создается угроза состоянию защищенности государственной границы Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

Транспортный прокурор вынес представление директору псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой», однако оборудование так и не установили.

В результате в суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на ФГКУ «Росгранстрой» обязанность установить необходимую систему. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме.