В Пушкиногорском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Водитель и несовершеннолетний ребёнок пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло 28 мая около 7:45 на 21-м километре автодороги Новгородка-Пушкинские Горы. За рулём автомобилем «Додж» находилась 31-летняя водитель, женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель была госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, пострадал и 11-летний ребёнок. Помощь мальчику отказывалась на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

По предварительной информации, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.