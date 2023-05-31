Участок Октябрьского проспекта в Пскове отремонтируют к лету следующего года

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Пскове заключили контракт на ремонт Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Вокзальной. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Протяжённость ремонтируемого участка составит около 1,3 километра. Работы согласно контракту завершат до 30 мая следующего года. «Но по примеру улицы Юбилейной постараемся ускориться и в первую очередь обеспечить безопасный проезд», — заверил Борис Елкин.

По его словам, на данный момент дорожники демонтируют люки, а также меняют плиты перекрытия. «Недели через две начнется фрезерование изношенного полотна дороги, а потом укладка выравнивающего слоя асфальта. На замену также идет бортовой камень и покрытие тротуара у ТЦ "Максимус"», — объяснил глава города.

Кроме того, рабочие выполнят планировку газонов и нанесут дорожной разметки.