Десять модульных постов скорой помощь установят в Псковской области до 2025 года

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Десять новых модульных постов скорой помощи построят в Псковской области до 2025 года. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео с совещания губернатор опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы должны открыть десять новых модульных постов скорой помощи до 2025 года, как в Новосокольниках, и один реконструировать», – уточнил Михаил Ведерников в ходе совещания.

Отмечается, что пять постов планируется установить уже в текущем году. На данный момент ведутся работы по привязке типовых проектов к земельным участкам.