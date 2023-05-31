Эксперты обсудили состояние оппозиции в Псковской области на форуме «Машук»

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На Всероссийском экспертном форуме в Центре знаний «Машук» эксперты обсудили состояние оппозиции в Псковской области и достижения легитимности выборного процесса. Своем мнением об этом поделился руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков

«Мы всегда с большим трепетом следим за круглыми столами уважаемого института, и несколько раз эксперты говорили, что в нашем регионе совершенно нет оппозиции. На что мы отвечаем: она есть, но представлена слабо. У нашего ВДЛ (высшего должностного лица, губернатора — ред.) уровень поддержки более 70% по всем возможным запросам. И когда мы заходим к оппозиции и говорим: ребята, давайте ведите свои классические кампании, они отвечают: мы обращаемся к нашим федеральным боссам, и они говорят, что на кампанию не дадим денег, потому что у вас и так все понятно», – отметил политтехнолог.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил высокий рейтинг псковского губернатора и назвал задачи, которые позволят управлять лигитимностью предстоящих выборов.

«Значит, она (оппозиция — ред.) такая была. Она зиждилась на каких-то дрожжах, росла, существовала - когда у нее для этого были какие-то основания. Сейчас этих оснований нет. И что там исследовать, если это не растет. Легитимность выборов может достигаться не только тем, что будут все партийные проекты в них участвовать. Открытость процесса, максимальная информированность, вовлечение разных общественных институтов в процесс… - можно эти задачи претворить в жизнь. Ваш действующий губернатор [Михаил Ведерников] - кандидат будущей кампании - обладает одним из самых высочайших рейтингов среди губернаторов, которые баллотируются в этом цикле», – заявил Фирдус Алиев.