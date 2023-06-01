Победители акции «Губернаторский дневник» встретятся с главой Псковской области в День защиты детей

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В Пскове подвели итоги региональной акции «Губернаторский дневник». Победители конкурса приглашены на одно из самых знаковых событий учебного года - чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Псковские школьники в течение всего учебного года старались получать больше отличных отметок, чтобы к началу лета оказаться в числе гостей на встрече с главой региона.

Выбор победителей акции «Губернаторский дневник» ежегодно определяют по результатам каждого учебного триместра в трех возрастных группах (2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы).

Прежде чем побеседовать с главой региона на равных, ребята проходят тщательной отбор. Те, кто набирает больше всего отличных отметок, а также активно увлекается общественной деятельностью и имеет разносторонние интересы получают все шансы на победу. Кульминационным событием акции является чаепитие в правительстве региона и общение с губернатором.

На встрече ребята зададут Михаилу Ведерникову итересующие их вопросы. Школьники спрашивают про детство главы региона, семью, увлечения и конечно же про его непростую работу.

Учащиеся принесут на встречу и свои дневники, в главном документе школьника губернатор обязательно оставит автограф и тёплые пожелания. По традиции, в завершение чаепития, ребята смогут посидеть в кресле губернатора и обязательно загадать желание.

Отметим, что в конкурсе в текущем году приняли участие 505 школьников, а в прошлом – 336 ребят. В общем сложности учащиеся получили более 146 000 оценок «отлично».

По приглашению губернатора на чаепитие в этом году отправятся восемь отличников региона:

1. Васильев Святослав – СШ №7 им.В.Н. Пушкарева (Островский район)

2. Иванова Анастасия - СШ №7 им.В.Н. Пушкарева (Островский район)

3. Давыдов Петр - СОШ №6 им А.В. Попова

4. Уваров Ярослав - Новоизборская СОШ (Печорский район)

5. Дульдиер Виктория - СШ №1 (Остров)

6. Смирнова Нина - Лицей 11 (Великие Луки)

7. Калагин Андрей - СОШ№1 им. Л. М. Поземского (Псков)

8. Тимофеева Софья - СШ №7 им. В. Н. Пушкарева (Островский район)

В 2023 году в юбилейном X сезоне проекта решили принять участие отличники из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Всего свои заявки прислали 505 учащихся образовательных учреждений.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.

Спонсор проекта: