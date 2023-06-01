Погоня за пьяным водителем в Пскове 31 мая окончилась стрельбой

«Гонщик» протаранил несколько авто и создавал угрозу безопасности другим участникам движения

Сотрудникам полиции удалось остановить автовладельца в нетрезвом состоянии только после применения оружия. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около семи часов вечера, 31 мая, полицейские получили сообщение о мужчине, который в нетрезвом состоянии ходит по двору с голым торсом и грозится уехать на автомобиле. Инцидент случился у дома № 43 по улице Труда.

Увидев экипаж патрульно-постовой службы, мужчина попытался скрыться на автомобиле, но совершил наезд на одного из патрульных.

Полицейским пришлось вызвать подкрепление. За противонарушителем на «Опель Астра» в погоню отправились три полицейских экипажа.

Мужчина игнорировал требование остановиться, выезжал на встречную полосу, создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения для других участников. Во время движения пскович протаранил несколько патрульных и гражданских автомобилей.

Чтобы остановить преступника, сотрудники полиции произвели один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колёсам. Только так удалось остановить опасного «гонщика».

В отношении нарушителя были составлены административные дела по нескольким статьям. Преследуемым водителем оказался 37-летний пскович, после отдела полиции его отправили в специализированное медицинское учреждение.

Материал о причинении вреда сотруднику полиции будет передан в следственные органы.