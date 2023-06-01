На Северном обходе Пскова установили светоотражатели для отпугивания животных

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Для обеспечения безопасности не только водителей, но и братьев наших меньших, на Северном обходе Пскова установили специальные приборы для отпугивния дикий животных. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Псковавтодор установил на объекте 40 светоотражателей на металлических столбиках на расстоянии 100 метров, а в местах повышенной опасности — на расстоянии 50 метров.

Оптическая система предупреждения в сумерках или ночью позволяет отпугнуть диких животных путем создания оптического предупреждающего забора. Он появляется при направленри света фар на установленный светоотражатель. Подобная система заставляет животных уходить вглубь леса подальше от дороги.

Отметим, что свет отражается только на обочину, поэтому никаких помех для участников дорожного движения нет. Кроме того, оптический забор исчезает после удаления автомобилей, что позволяет животным беспрепятственно пересечь дорогу.