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НовостиОбщество1 июня 2023 7:12

Псковичей приглашают на белорусскую ярмарку 2 и 3 июня

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Пскове пройдёт ярмарка белорусских товаров 2 и 3 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Соседи из Белоруссии привезут в Псков колбасы, сыры, молочную продукцию, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Ярмарка будет открыта 2 и 3 июня с 9:00 до 17:00. Торговля развернётся на фермерской площадке на улице Карла Маркса.

«Это уже не первая ярмарка белорусских товаров в Пскове. В прошлый раз псковичи охотно пробовали, покупали и приглашали приезжать еще», — уточнил Борис Елкин.