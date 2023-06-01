На городском пляже Пскова закончилась подготовка к купальному сезону

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Пскове к купальному сезону подготовили городской пляж. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По словам главы города, дно акватории у пляжа было проверено водолазами. Также специалисты убрали территорию от мусора, рекультивировали песок и скосили траву. «Пляж оборудован раздевалками, скамейками, урнами, биотуалетами и контейнерами для отходов, установлены ограничительные буйки», – отметил Борис Елкин.

Помимо этого, на территории городского пляжа установлен спасательный пост. На нем спасатели будут дежурить все лето, ежедневно с 10:00 до 20:00.

«Осталось пожелать псковичам хорошей летней погоды». – заключил он.