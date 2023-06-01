В Правительстве Псковской области началось чаепитие губернатора с лучшими отличниками региона

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В 16:30 1 июня в здание Правительства Псковской области прибыли почетные гости – лучшие отличники со всего региона от Усвятского до Гдовского района. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

По приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на итоговое чаепитие учебного года в Правительство были приглашены девять победителей акции «Губернаторский дневник». Специально для встречи за круглым столом ребята подготовили свои личные вопросы главе региона.

«Я посмотрел, вас в этом году более 500 человек. Это рекорд за все 10 лет. Представляете, какая была конкуренцию и только 9 человек стали победителями. Поздравляю вас и поздравляю с Днём защиты детей!», — такими словами поприветствовал ребят Михаил Ведерников

Глава региона задал победителям несколько вопросов о их школьной жизни и увлечениях.

Островичка Иванова Анастасия из школы №7 имени В. Н. Пушкарева поделилась, что закончила 10 класс с отличием, однако до этого училась не очень хорошо.

— А как удалось так подтянуться? - спросил губернатор.

— Я решила уйти из плохой компании и все получилось. Раньше родители заставляли, а тут и самой захотелось, - отметила девушка.

Михаил Ведерников вспомнил свою юность и рассказал, что поступать в институт тоже не хотел, но родители настояли.

Пскович Калагин Андрей, ученик школы №1, помимо учёбной деятельности активно увлекается спортом.

— Спортсмены, которые получают отличные результаты в спорте, делают это в ущерб учебе, - уточнил губернатор.

— У меня получается совмещать, это все индивидуально. Раньше не получалось, но сейчас я гуманитарий, люблю историю и обществознание, - ответил парень.

Ребята рассказали главе региона о любви к своему хобби: биссероплитению, туризму, испанскому и игре на гитаре. Глава региона поделился, что его сын тоже решил заниматься игрой на гитаре и за вечер выучил «кузнечика».

Михаил Ведерников подметил, что истории, про которые рассказали ребята, очень поучительные и интересные. Он похвалил старшеклассников за стремление к знаниям.

В 2023 году в юбилейном X сезоне проекта решили принять участие отличники из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Всего свои заявки прислали 505 учащихся образовательных учреждений.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.

Спонсор проекта: