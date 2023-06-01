Победители «Губернаторского дневника» узнали о детстве псковского губернатора

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В Правительстве Псковской области прошло знаковое событие года для школьников – чаепитие с главой региона Михаилом Ведерниковым. Право присутствовать на мероприятии досталось девяти победителям акции «Губернаторский дневник». Корреспондент «Комсомольской правды в Пскове» подслушал, о чем беседуют отличники с губернатором в отсутствие родителей и учителей.

Святослав Васильев из островской школы №7 имени Н. В. Пушкарева задал интересующий его вопрос:

— Когда закончится ремонт в школе №7 города Острова?

Ответить на этот вопрос губернатор предложил руководителю комитета по образованию Андрею Ермакову.

— Ремонт закончится к 1 сентября. На это выделено порядка 10 миллионов. Там будет не только свежий ремонт, но и новые компьютеры, - ответил руководитель профильного комитета.

Свой вопрос также поспешила задать ученица школы №7 в Острове София Тимофеева:

— Вы когда были маленькие, второй класс, к примеру, вы были у губернатора?

— Я о таком даже мечтать не мог! - признался Михаил Ведерников.

Новый вопрос для главы региона подготовил Святослав Васильев.

— А как вы стали губернатором?

— Случайно, - смеётся губернатор. - на самом деле это интересный вопрос, потому что я всегда говорю - нужно выбирать работу по интересу. И тогда вы будете ходить на работу с удовольствием. А ещё и получать за это деньги.

Ученица школы №7 в городе Остров Иванова Анастасия спросила губернатора:

—Чем вы любите заниматься в свободное время, если оно у вас есть?

— Работа губернатора - это одна из тех должностей, которая имеет творчество. Вот посмотрите, я сейчас на работе, но сижу с отличниками и пью чай. Также важно собирать вокруг себя правильную команду. Нужно уметь делигировать полномочия, доверять, но и контролировать. Я живу нашим регионом. Я засыпаю и думаю о Псковской области, я просыпаюсь и вновь думаю о Псковской области. Вот, завтра собираюсь ехать с Борисом Андреевичем Елкиным на прогулку. Я очень люблю Псков и не устаю им любоваться, - объяснил ребятам Михаил Ведерников.

Островичка Софья Тимофеева, ученица школы №7 поинтересовалась у главы Псковской области:

— Есть у вас братья и сестры и чем вы любили в детстве с ними играть?

— Мы играли во дворе, ходил запускать спички на ручей. Любили играть в настольный теннис и футбол, - вспомнил губернатор.

—Я тоже люблю играть в футбол, - отметила Софья.

— В этом году мы с министром Просвещения решили воссоздать традиции «Кожанного мяча» и уже совсем скоро мы сможем пригласить любые команды из любого двора на соревнования. Даже девчонок! - уточнил Михаил Ведерников.

Свой вопрос задал и ученик псковской школы №1 имени Л. М. Поземского Калагин Андрей:

— Каким спортом вы занимаетесь или когда-то занимались в детстве?

—Мы всю жизнь учимся, поэтому никогда не поздно что-то начать. Взрослую жизнь затягивает рутина, поэтому важно оставлять в своей жизни отдельное место для хобби и спорта. Вы потом с кем-то будете работать, он будет рутиной заниматься, а вы кайфовать, - рассказал Михаил Ведерников.

В 2023 году в юбилейном X сезоне проекта решили принять участие отличники из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Всего свои заявки прислали 505 учащихся образовательных учреждений.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.

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