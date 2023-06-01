Губернатор Псковской области подписал дневники отличников региона

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В Правительстве Псковской области состоялось чаепитие губернатора с победителями юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник». Девять отличников со всего региона прибыли на встречу с Михаилом Ведерниковым, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Во время традиционного чаепития губернатор оставил в дневниках отличников автограф и добрые напутствия. Михаил Ведерников пожелал ребятам исполнения мечт, удачи, успехов и поблагодарил за их светлый ум и активную жизненную позицию.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, какой большой вклад в развитие детей внесли родители школьников. «Хочу сказать вам спасибо. У самого трое детей, знаю, какой это труд - замотивировать ребенка на учебу. Видно, что многим ребятам учиться нравится, они тянутся к успеху», - подчеркнул глава региона.

На прощание Михаил Ведерников сделал с ребятами общее фото на память и пригласил отличников на спектакль «Казаки в Париже», который пройдёт в Зелёном театре 4 июня.

В 2023 году в юбилейном X сезоне проекта решили принять участие отличники из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Всего свои заявки прислали 505 учащихся образовательных учреждений.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.

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