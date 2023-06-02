Дновский район стал участником федерального проекта «Мои финансы»

.

Жители Дновского района подготовили проект «Народный музей», он стал участником федерального проекта «Мои финансы». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации района.

Жители Дновского района решили создать пространство, где можно будет получить целый комплекс услуг в сфере культуры (посетить храм, музей, познакомиться с историей края и прочее). В связи с этим в центре Дно, на площади, было принято решение открыть музей.

С 2019 года в городе Дно функционирует музейно-выставочный центр. В 2020 году фонд музея хранил 1 525 материалов основного фонда. В августе 2021 года этот фонд увеличился до 1 932 экспонатов. Музей успешно функционировал, жители и гости города были частыми его посетителями.

Однако в 2021 году появилась крупная проблема, поскольку в здании музея потекла кровля. В бюджете района средств для ремонта найти не удалось. Проект «Народный музей» поможет решить проблему и отремонтировать кровлю.

Когда задача будет выполнена, музей сможет вновь приступить к своей работе, открывать новые экспозиции, пополнять основной фонд и привлекать новых посетителей.

Однако, если проблему не решат в ближайшее время, то музей будет закрыт из-за невыполнения элементарных требований безопасности.