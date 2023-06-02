2 июня в Пскове пройдёт шествие кукол-великанов

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Сегодня, 2 июня, псковичи смогут увидеть показательные выступления театров Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Основная часть мероприятий, приуроченных к празднованию Дней пушкинской поэзии, пройдет 3 июня на праздничной поляне в Михайловском, однако и Псков со 2 по 4 июня не останется в стороне.

«Сегодня в 17:00 на улицу Пушкина выйдут куклы-великаны, странные существа, герои пушкинских сказок и барабанщики. 4 июня в 11:00 в ресторане Eaters гостей ждут на поэтическом завтраке. Поэты со всей России исполнят свои лучшие произведения», — поделился Борис Елкин.

А в 18:00 в Зеленом театре Государственный театр танца «Казаки России» из Липецка представит псковичам вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже».

Кроме того, 6 июня, в Пушкинский день России, в Летнем саду пройдёт церемония возложения цветов к памятнику Пушкину и няне в честь 224-й годовщины со дня рождения поэта.