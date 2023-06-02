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НовостиОбщество2 июня 2023 7:25

Писателю из Пскова вручили Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы»

Источник:kp.ru
Фото из регионального отделения Союза писателей России

Фото из регионального отделения Союза писателей России

Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) получил Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

31 мая в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония избрания и награждения лауреатов XII Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. На церемонии присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В писательской организации подчеркнули, что Патриаршая литературная премия является одной из самых ярких в отечественной литературе за последние годы.

Традиционно каждый год ее получают писатели, которые вносят большой вклад в развитие русской словесности, укрепление нравственных основ общества через свои произведения.